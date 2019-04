Evropske borze začele v zelenem

Frankfurt/Pariz, 16. aprila - Evropske borze so današnji trgovalni dan večinoma začele z rastjo. Vlagatelji so v pričakovanju objav četrtletnih poslovnih poročil velikih borznih družb, iz katerih bo razvidno, kako upočasnjevanje rasti največjih gospodarstev na svetu vpliva na prihodke in dobičke podjetij. Ne glede na to pa tudi med njimi odmevajo dobre novice s Kitajske.