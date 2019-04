Slovenija med okolju najprijaznejšimi državami

London, 16. aprila - Slovenija je ena okolju najprijaznejših držav na svetu. Glede na Good Country Index, za katerim stoji analitik in profesor Simon Anholt z Univerze v Vzhodni Angliji, se je na lestvici med 153 državami po pozitivnem prispevku za planet in podnebje uvrstila na četrto mesto. Pred njo so se tako uvrstile le Norveška, Švica in Portugalska.