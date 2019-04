V Slovenj Gradcu glede dela zdravnikov primarne ravni v urgentnem centru pričakujejo ukrepanje ministrstva

Slovenj Gradec, 16. aprila - Potem ko so družinski zdravniki ZD Slovenj Gradec s 1. majem preklicali soglasje za nadurno delo, kar je predvsem posledica njihove vključenosti v delo urgentnega centra, predstavniki občin Slovenj Gradec in Mislinja, bolnišnice in ZD zdaj pričakujejo ukrepanje ministrstva za zdravje ter tudi soglasje v regiji. Župani naj bi o tem govorili v petek.