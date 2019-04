Jernej Hudolin za STA: V požaru pariške Notre Dame posamezni segmenti dediščine izgubljeni

Ljubljana, 16. aprila - Obseg škode po požaru, ki je močno poškodoval katedralo Notre Dame, še ni jasen. Na glede na to je po besedah generalnega direktorja ZVKDS Jerneja Hudolina škoda neprecenljiva, saj so posamezni segmenti dediščine izgubljeni. Po besedah statika Angela Žigona sta strešna konstrukcija in strop uničena, zidove pa bo mogoče sanirati.