Nemci imajo v rokah 6,5 odstotka svetovnih zlatih rezerv

Frankfurt, 20. aprila - Nemška gospodinjstva slovijo po vestnem varčevanju, pri tem pa veliko upanja polagajo v zlato. Za to se odločajo zaradi nizkih obrestnih mer in prepričanja, da so delnice tvegana naložba. Nemci imajo tako skupaj z nemško centralno banko Bundesbank v rokah kar 6,5 odstotka vseh svetovnih zlatih rezerv.