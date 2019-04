Impol s certifikatom za vstop v letalsko industrijo

Slovenska Bistrica, 20. aprila - Slovenskobistriška skupina Impol, ki se ukvarja s predelavo aluminija, je nedavno pridobila certifikat, s katerim izkazuje skladnost z mednarodno priznanim standardom kakovosti za letalsko industrijo. Kot so pojasnili v družbi, jim to omogoča vstop na nove trge. Priprave za pridobitev certifikata so potekale vse od decembra 2017.