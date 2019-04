Ljubljana, 16. aprila - Po sestanku županov občin Slovenj Gradec in Mislinja Dušana Stojanoviča ter Bojana Borovnika in predstavnikov Zdravstvenega doma Slovenj Gradec glede preklica soglasij zdravnikov za delo preko rednega delovnega časa so danes okoli 9. ure na mestni občini Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, predvidene izjave za medije, so sporočili z občine.