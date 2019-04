Pulitzerjeve nagrade za poročanje o streljanju na šoli ter za preiskave Trumpa

New York, 16. aprila - V New Yorku so v ponedeljek podelili Pulitzerjeve nagrade za novinarske dosežke. Najprestižnejšo, za javno službo, je prejel časnik z južne Floride Sun Sentinel za poročanje o množičnem streljanju na srednji šoli v Parklandu. New York Times in Wall Street Journal pa so nagradili za preiskovanje predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegove družine.