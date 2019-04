Požar v Notre Dame pod nadzorom

Pariz, 16. aprila - Po več urah boja z ognjem v pariški katedrali Notre Dame so gasilci zgodaj zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom. "Ponekod še tli, a je požar popolnoma pod nadzorom," so sporočili po poročanju medijev. Požar je izbruhnil v ponedeljek zvečer, okoli 23. ure so gasilci ocenili, da je struktura zgradbe, vključno z zvonikoma rešena.