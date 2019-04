Newyorške borze končale v rdečem

New York, 15. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje enotno končali negativno. Vlagatelji so imeli mešane občutke po objavi rezultatov četrtletnega poslovanja drugih večjih bank. V petek sta rezultate razkrili finančni ustanovi JP Morgan in Wells Fargo, danes pa še dve njuni tekmici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.