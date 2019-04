Z akcijo Pomežik soncu do 40.000 evrov za poletne počitnice otrok

Ljubljana, 15. aprila - Televizija Slovenija je v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) v tednu med 8. in 15. aprilom izpeljala dobrodelni teden v podporo projektu Pomežik soncu. Gledalke in gledalci so skupaj z donatorji darovali kar 40.038 evrov, so sporočili s TVS. Kot so dodali, bo ZPMS z zbranimi sredstvi omogočil sedemdnevno letovanje 191 otrokom.