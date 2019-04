Unesco Franciji obljublja pomoč ob obnovi katedrale Notre Dame

Pariz, 15. aprila - Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je ob današnjem požaru v znameniti pariški gotski katedrali Notre Dame sporočila, da stoji Franciji ob strani pri rešitvi in obnovi katedrale, te "neprecenljive dediščine". Obžalovanje ob požaru so izrazili tudi mnogi drugi, poročajo tuje tiskovne agencije.