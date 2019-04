V BiH začeli sojenje Dudakoviću in šestnajsterici zaradi vojnih zločinov

Sarajevo, 15. aprila - Na sarajevskem sodišču so danes začeli sojenje upokojenemu generalu vojske BiH Atifu Dudakoviću in šestnajsterici pripadnikov petega korpusa te vojske zaradi vojnih zločinov. Tožilstvo jih med drugim bremeni pregona in pobojev srbskega prebivalstva iz Bosanskega Petrovca, Ključa, Bosanske Krupe in Sanskega mosta.