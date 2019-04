V Kinodvoru premiera dokumentarca o Jožetu Dolmarku

Ljubljana, 16. aprila - V Kinodvoru bodo drevi premierno prikazali dokumentarni film Tkanje pogledov - Jože Dolmark, ki ga podpisuje scenarist in režiser Boris Jurjaševič. Film predstavi umetnostnega zgodovinarja, filmskega zgodovinarja in kritika ter scenarista in pedagoga Dolmarka v povsem novi luči: intimno, anekdotično in nazorsko, piše v najavi filma.