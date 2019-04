Zdravstveni ministri v Bukarešti med drugim o mobilnosti bolnikov

Bukarešta, 15. aprila - V Bukarešti so se v nedeljo in danes na neformalnem srečanju ministri za zdravje iz držav Evropske unije (EU) pogovarjali o dostopu do inovativnih zdravil, mobilnosti bolnikov ter hepatitisu. Na srečanju, ki ga je organiziralo romunsko ministrstvo za zdravje ob predsedovanju Svetu EU, je Slovenijo zastopal državni sekretar Tomaž Pliberšek.