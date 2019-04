Mazzinijev film Izbrisana začenja pot po hrvaških kinih

Zagreb, 16. aprila - Film Mihe Mazzinija Izbrisana, ki so ga konec tedna prikazali na zagrebškem festivalu Tolerancije, začenja pot po hrvaških kinematografih. Prve hrvaške kritike so pozitivne, v eni izmed njih piše: "Spretno zastavljen film, razpet med trilerjem in dramo, v katerem je več kot odlično glavno vlogo odigrala naša igralka Judita Franković Brdar."