Stroški z umaknjenimi tožbami za odvzem nezakonito pridobljenega premoženja dosegli 100.000 evrov

Ljubljana, 16. aprila - Specializirano državno tožilstvo je po lanski odločitvi ustavnega sodišča, ki je razveljavilo člen zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, umaknilo 10 tožb in posledično tudi krije stroške, ki so nastali s temi pravdami. Kot so za STA pojasnili na tožilstvu, so ti stroški dosegli približno 100.000 evrov. Odprtih imajo sicer še 10 tožb.