Ljubljana, 16. aprila - V okviru praznovanja stoletnice ljubljanske univerze se bodo danes študenti, diplomanti in zaposleni podali na rekreativni tek, ki so ga poimenovali Tek od faksa do faksa. Z njim bodo simbolično povezali fakultete in akademije naše najstarejše univerze. Prijavljenih je že več kot 300 tekačev. Tek je za vse brezplačen, so sporočili z univerze.