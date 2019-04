Kazenska ovadba proti podpredsedniku hrvaškega sabora

Zagreb, 15. aprila - Hrvaška policija je danes sporočila, da so kazensko ovadili štiri osebe zaradi kaznivih dejanj "proti računalniškim sistemom, programom in podatkom v škodo več osebam". Pri tem ni navedla imen, a hrvaški mediji poročajo, da je med osumljenci tudi podpredsednik hrvaškega sabora in namestnik predsednika HDZ Milijan Brkić.