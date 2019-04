Ljubljanski svetniki potrdili letošnje prejemnike občinskih priznanj

Ljubljana, 15. aprila - Častna meščana Ljubljane bosta letos postala gledališka in filmska igralka Ivanka Mežan ter partizanski komandant Franc Sever - Franta, so na današnji seji odločili ljubljanski mestni svetniki. Podprli so tudi prejemnike letošnjih občinskih nagrad in plaket, ki jih bo župan Zoran Janković podelil na slavnostni seji ob občinskem prazniku.