V Novem mestu, Gotenici, Menini Planini in Mirnski dolini tečaj za usmerjevalce združenih ognjev

Novo mesto, 16. aprila - Slušatelji mednarodnega tečaja za usmerjevalce združenih ognjev se bodo od danes do petka usposabljali na območju občine Novo mesto, Gotenice, Menine Planine in Mirnske doline. Šesttedenskega tečaja so se udeležili pripadniki oboroženih sil iz sedmih partnerskih in zavezniških držav ter Slovenske vojske (SV), so sporočili iz SV.