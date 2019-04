V Krkinem tednu prostovoljstva sodelovala petina njenih zaposlenih v Sloveniji

Novo mesto, 15. aprila - Pri 8. Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva, ki so ga pripravili pretekli teden, je sodelovala petina vse zaposlenih v Krki v Sloveniji. Tem so se pridružili tudi Krkini sodelavci iz 24 držav, kultura prostovoljstva pa je v 65 letih njenega delovanja postala neločljivi del njene organizacijske strukture, so danes sporočili iz novomeške Krke.