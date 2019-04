Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 15. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,16 odstotka in se ustalil pri 882,58 točke. Borzni posredniki so ustvarili za poldrugi milijon evrov prometa, od tega je skoraj polovica odpadla na delnice NLB. Te so pridobile 3,57 odstotka.