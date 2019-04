Večkrat nagrajeno Podbreško potico bo ob veliki noči poskusil tudi papež

Naklo, 15. aprila - Podbreška potica je v letu dni od vzpostavitve blagovne znamke požela že vrsto uspehov in priznanj. Kulinarično posebnost Podbrezij bodo v letošnjem velikonočnem času poskusili tudi papež in ostali dostojanstveniki v Vatikanu. V Podbrezjah pa medtem mojstrice potice iz suhih jabolk in hrušk že snujejo nove recepture nadevov.