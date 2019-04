Mariboru 1,6 milijona evrov za mestne kolesarske poti

Maribor, 15. aprila - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki upravlja z evropskimi strukturnimi skladi in kohezijskim skladom, je mariborski občini odobrila 1,6 milijona evrov za projekt ureditve kolesarske infrastrukture med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi v Mariboru. Iz evropskega sklada za regionalni razvoj bodo prejeli 860.000 evrov.