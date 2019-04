Siol: Nekdanja vodilna v Darsu Kneza in Skoka ne bi smeli razrešiti zaradi hujših kršitev obveznosti

Ljubljana, 15. aprila - Razrešitev nekdanje uprave Darsa, ki jo je vodil Matjaž Knez, je dobila epilog tudi na višjem sodišču. To je, kot poroča portal Siol, med drugim odločilo, da sta Knez in nekdanji član uprave Franc Skok upravičena do šestih plač odpravnine in da ju nadzorni svet Darsa ne bi smel razrešiti zaradi hujših kršitev obveznosti.