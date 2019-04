DZ končuje aprilsko sejo s prizadevanji za odpravo administrativnih ovir za gasilce

Ljubljana, 16. aprila - DZ bo danes končal dvodnevno aprilsko sejo. Na njej bo začel obravnavo predloga zakona, po katerem bo gasilcem omogočil operativno pripravljenost in ki ga podpira večji del koalicije in opozicije. Po pričakovanjih bo prižgal rdečo luč predlogu SDS za spremembe pri dohodnini in s tem odprl pot vladnemu predlogu za razbremenitev regresa.