Izšla knjiga o tekačici Kazimiri Lužnik

Ljubljana, 15. aprila - Kulturologinja, antropologinja in tekačica Jasmina Kozina Praprotnik se je po knjigi Bela dama, v kateri je opisala življenje najstarejše slovenske tekačice Helene Žigon, lotila še enega biografskega romana o še eni maratonki Kazimiri Lužnik. Njene vzpone, padce, radosti in modrosti je združila v knjigi Kazimira, ki so jo predstavili danes.