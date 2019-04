Na Obrežju 29-letnemu Hrvatu zasegli pištolo in 50 nabojev

Obrežje, 15. aprila - Na mejnem prehodu Obrežje so v nedeljo policisti v prtljagi 29-letnega državljana Hrvaške naši pištolo in 50 nabojev. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je voznik kombiniranega vozila iz Hrvaške na mejni prehod pripeljal popoldne. Pištolo in naboje pa so policisti pri pregledu prtljage našli v potovalni torbi.