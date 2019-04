Konec tedna več ilegalnih prehodov južne meje

Koper/Novo mesto/Kočevje, 15. aprila - Policisti na območju koprske policijske uprave so od petka do danes zjutraj obravnavali 24 oseb, ki so ilegalno prestopile mejo med Hrvaško in Slovenijo. Devet državljanov Irana je zaprosilo za mednarodno zaščito, preostalih 15 tujcev pa bodo po končanih postopkih vrnili na Hrvaško, so sporočili s Policijske uprave Koper.