Prepišno uredništvo v znamenju 30-letnice izdajanja revije Literatura

Ljubljana, 15. aprila - LUD Literatura je z dopoldansko predstavitvijo novih izdaj, ki jih podpisujejo Urban Vovk, Alenka Koron, Miklavž Komelj in Primož Čučnik, startala s festivalom bralne kulture in tednom odprtih vrat Prepišno uredništvo. Do četrtka bo potekalo več literarnih dogodkov, katerih vrhunec bo četrtkov pogovor ob 30-letnici izdajanja revije Literatura.