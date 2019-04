Tedenska napoved - rekreacija od 16. do 22. 4.

IZBRANI DOGODKI

2. tek od faksa do faksa

ob letu praznovanja stoletnice Univerze v Ljubljani bo torek, 16. aprila, športno obarvan. Ob 18. uri vabljeni, da se pridružite študentom Univerze v Ljubljani na prav posebnem teku, ki smo ga poimenovali Tek od faksa do faksa. Na rekreativni tek se bomo podali ne glede na vreme in z njim simbolično povezali fakultete in akademije največje in najstarejše univerze v Sloveniji. Informacije: http://prijava.uni-lj.si/obstudijske/Lists/16_4_2018_18_00/Nova%20forma.aspx?RootFolder=&fbclid=IwAR1ywRMBjpeQEyO_Tfb_0hSmF_KaPU7v1uSozLgeEE6jh0QtxUpW0gr6VGo

KOLEDAR

TOREK, 16. aprila

LJUBLJANA - 2. tek od faksa do faksa; tek. Informacije: http://prijava.uni-lj.si/obstudijske/Lists/16_4_2018_18_00/Nova%20forma.aspx?RootFolder=&fbclid=IwAR1ywRMBjpeQEyO_Tfb_0hSmF_KaPU7v1uSozLgeEE6jh0QtxUpW0gr6VGo

LJUBLJANA - Razgibajmo Ljubljano: Dan varnejšega gibanja v gorah v letnih razmerah; planinstvo. Informacije: www.grs-ljubljana.si

TRŽIČ - Odprto prvenstvo Tržiča dvojice člani; balinanje.

KAMNIK - Tečaj turnega kolesarjenja Kamnik; turno kolesarstvo. Informacije: http://ktk.pzs.si/novice.php?pid=13312

POLZELA - Športna tržnica; športna rekreacija - programi in akcije. Informacije: http://florjan.si/zsd-polzela/

SREDA, 17. aprila

LJUBLJANA - Sejem nove in rabljene opreme za ribolov; sejem. Informacije: www.tjulnji.com/odprti-sejem-nove-in-rabljene-opreme-za-ribolov-in-ostale-vodne-sporte/

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Vipavi - Oltar; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Supersnurf Fura; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.supersnurf.si

BREŽICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SLOVENSKA BISTRICA - Pohorje; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

ŽELEZNIKI - Državno univerzitetno prvenstvo; strelstvo. Informacije: Branko Košir, 041 444 972, sd.lotric.zelezniki@gmail.com; www.susa.org/drzavno-2/item/591-razpis-dr%C5%BEavnega-univerzitetnega-prvenstva-v-streljanju-2018-19

ČETRTEK, 18. aprila

LJUBLJANA - Dobrodelni tek Kardeljeve ploščadi; tek. Informacije: http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9_UkWd2_I72Y7TzTcROF08aefWzellL0CKutglbAbA4-tbA/viewform

LJUBLJANA - Gremo na kolo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si

HRASTNIK - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KOČEVJE - Otliško okno (850 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si

KOČEVJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUTOMER - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MURSKA SOBOTA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SEŽANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.sport-sezana.com

VELENJE - Menina - Šavnica; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

ŽALEC - Izlet ljubiteljev četrtkov; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zkst-zalec.si

ŽUSTERNA - Adria Bike Show 2019; kolesarstvo.

PETEK, 19. aprila

LJUBLJANA - Makadamkanje; gorsko kolesarstvo. Informacije: Tina Vaukner, 041604517, tina.vaukner@rajdsports.com

LJUBLJANA - Tekaški križev pot 2019; tek. Informacije: www.radolca.si/sl/koledar-prireditev/tekaski-krizev-pot

LJUBLJANA - Amfibijin tekaški kamp; tek. Informacije: www.amfibija.si

LJUBLJANA - Veliki Golič (Hrv, 1266 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

KOPER - Mednarodni turnir 6. Koper cup; rokomet.

KRANJ - Velikonočni otoki 2019 (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

MARIBOR - Nordijski pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/kontakt/prijava

MARIBOR - Dobrodelni tekaški in pohodniški križev pot; tek.

MUTA - 243. nočni pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PTUJ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

ŽALEC - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

ŠENTRUPERT - Lunohod; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

SOBOTA, 20. aprila

LJUBLJANA - Gozdnik (1090 m), Kotečnik (772 m); pohodništvo. Informacije: Štefan Rojina, 041 478 421, stefan.rojina@gmail.com; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Rekreativna liga; skvoš. Informacije: http://squashland.si

LJUBLJANA - Osnovni tečaj nordijske hoje Gibit; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.gibit.si

LJUBLJANA - Razgibajmo Ljubljano: 11. Formaraton dobrodelni tek; tek. Informacije: http://remote.timingljubljana.si

LJUBLJANA - Brkini - Artviže; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Slavnik (1018 m); pohodništvo. Informacije: www.sgk-skala.si/

LJUBLJANA - 6. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

LJUBLJANA - Slovenc, tvoj rod je hodil tod; pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Sabotin (609 m); pohodništvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Ajdna (1046 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Alpe Adria transverzala, 7. in 8. etapa; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Sp. Rokav (2500 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Slivnica (1114 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

CELJE - Celje; kolesarstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

FRAM - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GROSUPLJE - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

HRASTNIK - Gradiška tura; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IDRIJA - 6. tek v Belo; tek. Informacije: www.mcidrija.si

KAMNIK - Nanos (1240 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - 6. vzdržljivostni pohod Po medvedovih stopinjah; pohodništvo. Informacije: http://pomedvedovihstopinjah.si

KRANJ - 4. Jošt trail; tek. Informacije: http://divji-zajci.si

KRANJ - Cooperjev tekaški test in preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zsport-kranj.si

KRANJ - Cooperjev tekaški preizkus in preizkus hoje na 2 km; tek. Informacije: www.zsport-kranj.si

KRŠKO - Grmada (488 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LENDAVA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

LITIJA - Jošt (845 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Šmarna gora (676 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Črno jezero (1294 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Menina planina (1508 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Pohod Slovenc tvoj rod je hodil tod; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Po medvedovih stopinjah; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MISLINJA - Hudičev graben; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

PORTOROŽ - Super Rando Week 200; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=GwsGEZoQ6FEVVVgW

SENOVO - Mirna gora (1047 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SLOVENSKE KONJICE - Kresovanje na Skali; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

SLOVENSKE KONJICE - Po medvedovih stopinjah; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠENTJUR - Jurjev pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOCJAN - 12-urno kolesarjenje JB TEAM Novo mesto; kolesarstvo. Informacije: www.jbteam.si/sl/kaj-dogaja/nov-datum-12-urnega-kolesarjenja/289

ŠKOFLJICA - Nanos (1240 m); planinstvo. Informacije: http://pdpg.si/

ŠTORE - Po medvedovih stopinjah; pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TOLMIN - 18. tek sotočja (mladina); tek. Informacije: www.adposocje.si

ŽALEC - Po mejah KS Liboje; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

TRZIN - Gorenjska, moj planet: 21. tek Petra Levca; tek. Informacije: http://tek.trzin.si

SODRAŽICA - 11. čemažev pohod; pohodništvo. Informacije: www.srce-me-povezuje.si/drustvozapotok/

TIŠINA - Gor pa dol kre Mure; pohodništvo.

NEDELJA, 21. aprila

LJUBLJANA - Mala Martuljška Ponca (2502 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Ratitovec (1642 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Krim (1107 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Trbiška škrbina (2240 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

DOMŽALE - Visoki Kurji vrh (1828 m); planinstvo. Informacije: www.pdd.si

HRASTNIK - Jurjevanje v Gorah; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IG - Velika planina (1666 m); planinstvo. Informacije: www.pdkrim.si/

MARIBOR - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

PORTOROŽ - Super Rando Week 300; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=aHmJMkSLKwC6A27L

LOG-DRAGOMER - Vrh Svetih Treh Kraljev (884 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-rega.si/

PONEDELJEK, 22. aprila

LJUBLJANA - Slivna (880 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsaturnus.si/

LJUBLJANA - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

TRŽIČ - 26. gorski tek pod Kriško goro za tržiški pokal in memorial Janka Likarja; tek. Informacije: www.pd-krize.si

AJDOVŠČINA - Mala Gora (1034 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

BOVEC - Srečanje starosvetnih smučarjev - EMAVS; alpsko smučanje.

CELJE - Črno jezero (1294 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Otliško okno (800 m); pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CELJE - Lubnik (1025 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

CERKNO - Po Cerkljanskem, Idrijskem in Tolminskem; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

COL - Kosmačeva pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

FRAM - Bistriški vintgar; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

IDRIJA - Po Kosmačevi poti; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

IVANČNA GORICA - 19. pohod po Viridini poti; pohodništvo.

JEZERSKO - 11. Skiventure; turno smučanje. Informacije: www.elanskis.com

LENDAVA - Menina planina (1450 m); pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - 13. velikonočni pohod okrog Slivne; pohodništvo. Informacije: www.pustolovski-park-geoss.si

LJUTOMER - Pomurska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

LOGATEC - Mirna gora (1047 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Debela peč (2014 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Sveti Trije kralji (1181 m); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

METLIKA - Klek (Hrv, 1180 m); pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MISLINJA - Fričev vrh (881 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MUTA - Nanos (1214 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Pohod z našimi Čepovanci; pohodništvo. Informacije: www.pohodnikitriglav.si/pohod/572/podrobnosti-pohoda.html

NOVA GORICA - Lašček (1071 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Pohod Mirna gora v Beli krajini - Sveti Peter v Suhi krajini; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

ORMOŽ - Ormož - Trakoščan - Ormož; kolesarstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PREBOLD - Po obronkih Kaplje vasi; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si

RIBNICA NA POHORJU - Šteharski vrh (1018 m); pohodništvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

RUŠE - Žavcarjev vrh (915 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SEŽANA - Velikonočni pohod po Pliskini poti; pohodništvo. Informacije: www.hostelkras.com

SEŽANA - Opčine - Trst - Sv. Ivan; pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

SLOVENJ GRADEC - Osankarica (1240 m); pohodništvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKE KONJICE - Črno jezero (1294 m); planinstvo.

SLOVENSKE KONJICE - Črno jezero (1194 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Sveti Trije kralji (1181 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠTORE - Mali Golak (1495 m); planinstvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

TREBNJE - Šentlovrenski krog; pohodništvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

VELENJE - Viševica (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VELIKE LAŠČE - Velikonočni pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

VIPAVA - 19. gradiški gorski tek; tek. Informacije: www.td-burja.com

VIŠNJA GORA - Gradišče na Stično (510 m); pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ZAGORJE OB SAVI - Velikonočni tek in pohod po poteh Kotredež traila; tek. Informacije: www.sdkotredez.com/

ZAGORJE OB SAVI - Velikonočni tek in pohod po poteh Kotredež traila; pohodništvo. Informacije: www.sdkotredez.com/

ZREČE - Velikonočni pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

ŽALEC - Sveti Trije kralji (1181 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

GOLNIK - Velikonočni pohod; pohodništvo. Informacije: www.murski-colnar.si

POLJČANE - Remšnik (608 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

PUCONCI - 13. velikonočni pohod z brejga na brejg; pohodništvo. Informacije: http://moscanci.proflipp.com

HAJDINA - Velikonočni pohod Oplotnica- Črno jezero; pohodništvo.

KUNGOTA - Jurijev pohod; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.pdhaloze.si/

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

