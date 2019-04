SID - Prva kreditna zavarovalnica po novem Coface PKZ

Ljubljana, 15. aprila - Francoska družba Coface je zaključila prevzem SID - Prve kreditne zavarovalnice, ki jo je lani jeseni kupila od SID banke. S tem je kreditna zavarovalnica dobila novo ime, in sicer bo odslej poslovala kot Coface PKZ. Prevzem podpira strategijo dobičkonosne rasti družbe Coface v srednji in vzhodni Evropi, so sporočili iz novega lastnika.