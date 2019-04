Avstralski mediji na zatožni klopi zaradi poročanja o avstralskem kardinalu Pellu

Canberra/Melbourne, 15. aprila - Več deset avstralskih novinarjev in medijev se je v Avstraliji znašlo na zatožni klopi zaradi njihovega poročanja o sodnem procesu proti kardinalu Georgeu Pellu zaradi spolnih zlorab. Kot je danes poudarila obramba na sodišču, bi obtožbe na račun novinarjev in medijev lahko imele negativne posledice na javne pravosodne obravnave in demokracijo.