Bron v košarki na vozičkih ostal v Sloveniji

Vransko, 15. aprila - S finalnim turnirjem se je na Vranskem končala 11. sezona lige NLB Wheel v košarki na vozičkih. Šestič zaporedoma so zmago slavili košarkarji Vrbasa iz BiH, srebro je osvojil avstrijski Gradec, bron pa je ostal v Sloveniji. Košarkarji so finalno dejanje posvetili 50-letnici Zveze paraplegikov Slovenije in prazniku Občine Vransko.