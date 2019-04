Na posvetu v DS tudi o pomenu konkurence pri opravljanju javnih služb

Ljubljana, 15. aprila - Na posvetu pod naslovom Od monopola do konkurence v organizaciji DS in Inštituta Nove revije so razpravljavci med drugim izpostavili, da konkurenca pomeni možnost izbire, kar ponudnike spodbuja k stalnemu izboljševanju in večji kakovosti storitev. Kritični so bili tudi do restriktivne politike podeljevanja koncesij na področju zdravstva in šolstva.