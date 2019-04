Pred 130 leti se je rodil legendarni Charlie Chaplin

London/Los Angeles, 16. aprila - Pred 130 leti se je na današnji dan v Londonu rodil Charlie Spencer Chaplin, ki je pozneje zaslovel kot legendarni komik in igralec, prepoznaven po svoji obleki: preozkem plašču, prevelikih hlačah in čevljih ter brčicah, cilindru in palici. Podoba potepuha, ki jo je Chaplin ustvaril nenačrtovano, je postala prepoznavna ikona nemega filma.