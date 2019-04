V obnovi odseka ceste Polzela-Velenje sanacija cestišča in ureditev bankin

Polzela, 21. aprila - Direkcija RS za infrastrukturo je začela obnovo državne ceste Polzela-Velenje skozi naselje Dobrteša vas. Skupno bodo obnovili skoraj trikilometrski odsek ceste, dela, ki bodo zaključena do konca maja letos, pa znašajo 1,25 milijona evrov, so za STA povedali na direkciji. Med drugim bodo sanirali poškodovano cestišče in uredili bankine.