Slovenija s skoraj 100 tekmovalci na SP v cheerleadingu

Ljubljana, 15. aprila - Slovenska reprezentanca v cheerleadingu in cheer plesu se spet množočno odpravlja na svetovno prvenstvo, ki ga vo od 24. do 26. aprila gostil ameriški Walt disney World Resord v Orlandu na Floridi. Skupaj so Slovenija zastopana kar z 98 tekmovalci, so sporočili s Cheerleading zveze Slovenije.