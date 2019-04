Število ponarejenih listin o izobraževanju narašča

Ljubljana, 15. aprila - Ob prilivu tuje delovne sile na trg se povečuje število goljufij in ponarejanja listin o izobraževanju, zaznavajo na ministrstvu za izobraževanje. Opažajo pa tudi nepreglednost informacij o kakovosti izobraževanja, kar vzbuja dvom v usposobljenost. Zato so sprejeli dodatne ukrepe, ki bodo podaljšali postopke vrednotenja izobraževanja, so sporočili.