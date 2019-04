Murska Sobota, 15. aprila - Policija išče tatove, ki so v trgovinah iz blagajn kradli denar. Lendavski in ljutomerski policisti so namreč v marcu obravnavali tri takšne primere, zdaj pa s pomočjo posnetkov z nadzornih kamer iščejo storilce. Če bi kdo moške prepoznal, prosijo, da jim to sporoči.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so moški v trgovini pri plačilu kupljenega blaga zamotili prodajalca na blagajni in mu zastrli pogled na drugo neaktivno blagajno, ki so jo odprli in iz nje ukradli denar. Na ta način so si prisvojili okrog 5000 evrov.

Policisti so z nadaljnjim zbiranjem obvestili ugotovili, da so isti storilci na enak način izvršili tatvine denarja na območju celotne Slovenije. Trgovce zato opozarjajo, naj vedno zaklepajo neaktivne blagajne in naj v blagajnah ne hranijo večjih količin denarja.

Vse, ki bi moške prepoznali, prosijo, da to sporočijo na telefonsko številko 113, anonimni telefon policije 080 1200 ali na najbližjo policijsko postajo.