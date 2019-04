Po ropu bencinskega servisa na Prevaljah izsilil prevoz in oropal še voznika

Prevalje, 15. aprila - Oborožen in zamaskiran neznanec je v nedeljo zvečer oropal bencinski servis na Prevaljah. Ko je od uslužbencev prejel denar, je zapustil bencinski servis in se usedel v osebno vozilo naključnega voznika, ki je nameraval natočiti gorivo. S silo je zahteval prevoz in tudi denar. Izstopil je na Perzonalih in se odpeljal z drugim osebnim vozilom.