Primorske novice o istrskem maratonu (15. 4.)

Koper, 15. aprila - Bojan Gluhak v komentarju Butični maraton piše o 6. istrskem maratonu, ki je v Portorož in sosednje kraje pripeljal več kot 5000 udeležencev in vsaj trikrat več gledalcev. Kot meni avtor, so takšne prireditve dobre za turistično prepoznavnost krajev, lokalnih pokroviteljev, v Sloveniji pa ni veliko krajev, ki so jih zmožni izpeljati.