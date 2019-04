Rdeči križ po petih letih prijavil ugrabitev sodelavcev v Siriji

Ženeva, 15. aprila - Rdeči križ je po več kot petih letih prijavil ugrabitev svojih sodelavcev v Siriji. Kot je organizacija sporočila v nedeljo v Ženevi, so novozelandsko medicinsko sestro in dva sirska voznika ugrabili 13. oktobra 2013, od takrat pa so v ujetništvu skrajne skupine Islamska država (IS), poročajo tuje tiskovne agencije.