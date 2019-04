Silovita neurja na jugu ZDA odnesla osem življenj

Houston, 15. aprila - Jug ZDA so v nedeljo zajela silovita neurja s tornadi, v katerih je po poročanju ameriških medijev umrlo osem ljudi, med njimi trije otroci, štirje so bili poškodovani. Neurja, ki so najhuje prizadela zvezni državi Louisiana in Teksas, se pomikajo proti severovzhodu ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.