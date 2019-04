Delo o bančni inkviziciji in Kitajcih (15. 4.)

Ljubljana, 14. aprila - Boris Šuligoj v komentarju Čarovnice na grmado! piše o drugem tiru in preložitvi odbora direktorjev Evropske investicijske banke, ki bi moral v sredo odločati o 250 milijonih posojila drugemu tiru. Avtor se dotakne primera nove železniške proge do Kočevja in ugotavlja, da se s pravim pristopom da veliko narediti.