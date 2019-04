Urška Kuharič najboljša Slovenka v Pekingu

Peking, 23. aprila - Slovenske strelke z zračno puško Urška Kuharič, Živa Dvoršak in Klavdija Jerovšek so na današnji tekmi svetovnega pokala v Pekingu dosegle lep ekipni uspeh. Vse tri so se prebile v prvo tretjino nastopajočih, najboljša pa je bila Kuharičeva, ki je s 626,2 kroga zasedla 23. mesto, kar je njen drugi najboljši izid na tekmah za svetovni pokal.