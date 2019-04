Bravo po spodrsljaju Taborja sam na vrhu 2. SNL

Ljubljana, 14. aprila - V edini nedeljski tekmi 2. SNL sta se v Vipolžah merila Brda in CherryBox 24 Tabor Sežana in se razšla z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Gosti z remijem zagotovo niso bili zadovoljni, saj so morali prvo mesto na lestvici predati Bravu, ki je v soboto z 2:1 zmagal pri Krki v Novem mestu in ima zdaj pred Sežančani dve točki prednosti.