V eksploziji bombe v Afganistanu umrlo sedem otrok

Kabul, 14. aprila - V bližini mesta Mehtarlam v vzhodnem Afganistanu se je danes pripetila nesreča, ko je skupina otrok naletela na neeksplodirano bombo, to pa je razneslo. Umrlo je sedem otrok, 10 je ranjenih. Kot je sporočil tiskovni predstavnik guvernerja province Laghman, so bili vsi mlajši od 15 let.