Finance o potezah EU pred evropskimi volitvami (15. 4.)

Ljubljana, 14. aprila - Simona Toplak v komentarju V Bruselj gledat na uro piše o potezah EU pred volitvami. Avtorica meni, da si politiki želijo s čim manj pretresi pridobiti funkcije in da je odločitev o spremembi ure ena izmed stvari, s katerimi se Bruselj ponaša, medtem ko nezmožnost dogovora o brexitu lahko povzroči večjo skepso do EU in manjšo udeležbo na volitvah.